El nuevo opening de Viajes Pokémon nos da un vistazo al futuro de la serie

Con el pasar del tiempo se nos está dejando claro que el anime de Viajes Pokémon se acerca un arco importante. Puesto que la meta de Ash por convertirse en maestro está cada vez más cerca de sus manos. Por esa razón, en la apertura más reciente de la serie nos están dando un vistazo a todo lo que nos aguarda con los nuevos y viejos personajes.

El opening más reciente de la saga ya estaba dando inicios de la aparición de varios campeones de distintas regiones, a eso se le sumaron algunos enfrentamientos bastante interesantes para los fans. Y ahora, se ha liberado un nuevo fragmento en el qué podemos ver al propio Ash llegar a su tan esperada pelea contra el Charizard del campeón Leon.

The Opening visuals has been updated to include all members of the World Championships Masters 8 now! #Anipoke pic.twitter.com/Siuq9E2urn

— Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) May 13, 2022