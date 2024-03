¿Bioshock 4 aún se encuentra en desarrollo?

Desde hace muchos años se ha estado diciendo que un nuevo juego de Bioshock está en camino, per los dueños de la franquicia no han hablado mucho en el trayecto, pues en 2019 solo se supo que la franquicia no ha muerto del todo y va a continuar con una especie de reinicio debido a la salida del creador de la misma. Que no está de más decir, ahora está laborando en un proyecto conocido como Judas que cada vez lanza más avances en eventos de la industria.

Por ahora solo se sabe que el proyecto está a cargo del estudio conocido como Cloud Chamber, y que el escenario del título se dará en una ciudad al estilo de rapture, solo que la gente millonaria vive en la parte superior y la pobre en la inferior, lo que hace queja a las situaciones racistas. Aún así la inclusión de tecnología desarrollada en épocas de los años 50’s seguirá presente, por lo que se mantendría la esencia de la saga.

A pesar de que no se conoce mucho, se han dado señales de que el proyecto está vivo, y eso lo vimos cuando 2K ha respondido un Tweet en el que preguntan si lo están creando, teniendo abajo un emoji de cocinero, lo cual indica sigue en desarrollo.

Acá una descripción de la saga:

La saga BioShock es una serie de videojuegos de acción y aventura, conocida por su narrativa rica y sus mundos atmosféricos. La serie es desarrollada por 2K Games y ha sido aclamada tanto por la crítica como por los jugadores por su jugabilidad innovadora y su capacidad para abordar temas profundos y complejos. Además de estos tres juegos principales, la saga BioShock también ha visto la publicación de contenido descargable y remasterizaciones de los juegos originales. A lo largo de los años, la serie ha acumulado una gran base de fanáticos y se ha ganado el reconocimiento como una de las sagas más influyentes en la industria de los videojuegos.

Recuerda que la trilogía está disponible en las consolas actuales.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es un hecho de que la franquicia debe regresar, pero no sé que tan bueno vaya a quedar sin el regreso del creador de la misma. Esperemos no sea su ataúd el lanzamiento.