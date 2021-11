Desde finales de los años 90, los fans de Pokémon han tenido que lidiar con un mercado de cartas repleto de fraudes y productos falsos. Comprar nuevos paquetes de tiendas oficiales nunca es problema, pero si decides adquirirlas de segunda mano, entonces corres el riesgo de salir defraudado. Por suerte, las autoridades ya trabajan en detener esto, o al menos eso parece.

Pokémon Trading Card Game se ha convertido en uno de los pasatiempos más populares últimamente, y tan solo durante el año fiscal de 2020-2021, se vendieron 3.7 mil millones de cartas en total. Como tal, no debería sorprendernos que ya haya un montón de cartas falsas circulando por ahí, y recientemente las autoridades decomisaron 7.6 toneladas de ellas.

De acuerdo con Yicai Global, los oficiales del aeropuerto de Shanghai detuvieron y retuvieron 20 cajas repletas de cartas falsas de Pokémon. Aparentemente, la mercancía iba dirigida a Holanda y había sido enviada desde Qingdao, una importante ciudad ubicada al este de la Provincia Shandong.

Twenty boxes of counterfeit #Pokemon #Pikachu game cards weighing over 7.6 tons were intercepted at Shanghai’s Pudong Airport by customs officials yesterday. Bound for the Netherlands from a company in Qingdao province, it is one of the biggest fake #IP hauls in recent years. pic.twitter.com/zM2y6BiTIt

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) November 23, 2021