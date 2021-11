Amazon estaría desarrollando una serie de Mass Effect

La Mass Effect: Legendary Edition ciertamente ayudó para darle nueva vida a esta popular franquicia de BioWare. Sabemos que se viene una nueva entrega en camino, pero parece que ese no es el único proyecto de la saga para el futuro. Esto lo decimos porque un reciente reporte sugiere que Amazon estaría interesado en desarrollar una serie basada en esta aclamada IP.

El pasado fin de semana se estrenó La Rueda del Tiempo en Amazon, serie que adapta los acontecimientos de las novelas bajo el mismo nombre. Como resultado del éxito obtenido, Deadline lanzó un reporte en donde mencionan que Amazon tiene una amplia lista de populares franquicias que le gustaría adaptar, y entre ellas se encuentra Mass Effect.

Supuestamente, EA y Amazon ya han estado en pláticas referentes a este proyecto, pero por el momento, ninguna de las dos partes ha logrado ponerse de acuerdo en cuanto a su ejecución. Adicionalmente, este reporte tampoco menciona si dicha serie contaría una historia original o si posiblemente será una adaptación de la trilogía.

Nota del editor: Me encantaría tener una serie ambientada en el universo de Mass Effect, aunque por más que me encanta la historia del Comandante Shepard y compañía, preferiría ver algún otro relato en la pantalla chica y no necesariamente una recreación de los acontecimientos de la trilogía original.

Via: IGN