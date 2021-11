El mes pasado, se empezó a rumorear sobre “un importante remake de PlayStation” que aparentemente sería revelado a finales de este año. Pues bien, durante el más reciente podcast de XboxEra, Nick “Shpeshal_Nick” Baker, uno de los insiders y filtradores más confiables de la actualidad, reveló que dicho remake se trata de Chrono Cross, secuela del aclamado Chrono Trigger.

Mientras que el rumor original sugería que dicho título sería exclusivo de consolas PlayStation, aparentemente también estará disponible para el resto de las plataformas. Curiosamente, Chrono Cross fue uno de los juegos listados durante la filtración de GeForce de hace meses. Y aunque NVIDIA dijo que esta lista era real, también mencionaron que muchos de los juegos en ella podrían ni siquiera existir. Esto fue lo que comentó Baker al respecto:

“Otra cosa que me dijeron—porque todos asumen que es una exclusiva de PlayStation—es que no será así. Lo único que me dijeron es que será ‘multiplataforma’. Ahora, cuando escucho JRPG y multiplataforma, yo automáticamente asumo PC, PlayStation, Switch, eso pienso yo. No es lo que me dijeron, es solo mi opinión. Lo único que me dijo mi fuente es ‘multiplataforma’. Solo eso, no que no será exclusivo de PlayStation.”