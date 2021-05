Target suspende venta de cartas de Pokémon tras incidente con arma de fuego

Los fans de Pokémon en los Estados Unidos recientemente se dieron cuenta que las cartas del juego oficial de Pokémon ya no están a la venta en tiendas Target de todo el país. Aparentemente, esta medida es para proteger la “seguridad” del personal y los clientes después de que un hombre amenazará a otros con una pistola dentro de una de estas tiendas.

Target is no longer selling Pokémon cards in stores “to ensure the safety of our guests and team members.” pic.twitter.com/lpV0pyw8oA

— Nintendeal (@Nintendeal) May 13, 2021