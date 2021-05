Play At Home ahora regalará contenido adicional para juegos como Warzone

Sony y PlayStation aún tienen planes para Play At Home. Después de regalar juegos como Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Witness, Subnautica, Ratchet & Clank, y más títulos, recientemente se reveló que este programa ahora ofrecerá contenido gratuito para títulos como Warzone.

De acuerdo con PlayStation, entre el 17 de mayo y 6 de junio, todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 podrán obtener experiencia adicional, más dinero, o un arma especial en algunos de los juegos multiplayer más populares de la PSN Store. Estos paquetes se pueden conseguir sin la necesidad de una cuenta de PS+, y son:

–Rocket League: PlayStation Plus Pack – incluye cuatro únicos objetos de personalización incluyendo Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail y Trimpact BL Player Banner.

–Destruction AllStars: 1100 Puntos de Destrucción

–Rogue Company: Play at Home Pack – incluye Kyoto Undercover Ronin Outfit y 200 Rogue Bucks.

–Warframe: Starter Bundle – incluye 100 Platinum, 100,000 Créditos, 7 Day Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle y más.

–Call of Duty: Warzone: 5 Tokens Doble XP

Tal vez este no sea la dirección que muchos esperaban, pero este es contenido que sin duda alguna será del agrado de las personas que disfrutan de estos títulos. Solo esperemos que la próxima propuesta de Play At Home esté relacionada con más juegos gratuitos para los usuarios.

Vía: PlayStation