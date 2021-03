Aunque no tengas un PS5 puedes canjear sus juegos gratuitos de PS Plus

Sabemos que conseguir un PlayStation 5 actualmente puede ser una tarea sumamente compleja. La consola de Sony no solo está agotada en nuestro país, sino que parece ser un problema de desabasto a nivel global. Si estás interesado en algún día adquirir la tuya, y no quieres desperdiciar los juegos gratuitos de PlayStation Plus que se están obsequiando cada mes, entonces te tenemos muy buenas noticias.

Por si no lo sabías, sí es posible canjear los juegos gratuitos de PS5 aún sin tener esta consola, aunque el proceso es un poco más tedioso. Te explicamos paso a paso:

1. Dirígete a la página oficial de Sony para los juegos mensuales de PS Plus.

2. Da click en “conocer más” del juego que te interese, lo cual te llevará a la página de PS Store.

3. Si ya iniciaste sesión con tu cuenta suscrita a PS Plus, ya podrás agregar el juego a tu biblioteca y descargarlo una vez que tengas la consola en tus manos.

Una vez que tengas tu PS5, verás que todos estos juegos que agregaste a través del navegador de tu computadora ya estarán listos en tu biblioteca y basta con descargarlos para disfrutarlos.

Via: Kotaku