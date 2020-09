Aún podrás ingresar a Fortnite con tu cuenta de Apple

El día de ayer, Epic Games anunció que a partir del 11 de septiembre, o sea mañana, ya no sería posible ingresar a Fortnite utilizando tu cuenta de Apple. Esto por supuesto representó una muy mala noticia para muchos, sobretodo para aquellos que no le habían dado importancia al tener una cuenta de Epic. Afortunadamente, la compañía de la manzana se retractó.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Epic Games Store compartió el siguiente mensaje:

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/hUDCKcajGo

— Epic Games Store (@EpicGames) September 10, 2020