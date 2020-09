Ya no será posible ingresar a Fortnite con tu Apple ID

Como resultado de la disputa legal entre Epic Games y Apple, parece que los jugadores de Fortnite ya no podrán ingresar al battle royale utilizando su Apple ID. De acuerdo con Epic, será a partir del 11 de septiembre cuando ya no puedas acceder a Fortnite con este método, y te recomiendan crear una cuenta de Epic si es que todavía no tienes una. Otra opción es cambiar tu correo electrónico y contraseña.

Por medio de Twitter, la cuenta de Fortnite Status se encargó de compartir las malas noticias:

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020