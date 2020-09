Checa gameplay de nuevos juegos corriendo en Xbox Series S

El día de hoy por la mañana Microsoft reveló oficialmente los precios y fechas para el Xbox Series X y Series S. A pesar de que la tecnológica norteamericana dijo que el Series S ofrecerá casi la misma experiencia de juego que su hermano mayor, muchos aún dudan sobre si en realidad se trata de una “consola de siguiente generación”. Para poner estas dudas a descansar, acá te mostramos lo increíble que lucen algunos juegos nuevos corriendo en el económico Series S.

Para explicar más a detalle las funciones y especificaciones del Series S, Microsoft lanzó un detallado video en el cual también se aprecia gameplay de Assasin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Watch Dogs Legion, Outriders, Yakuza: Like a Dragon, Call of the Sea, Tetris Effect: Connected y The Medium. Aparentemente, todos están corriendo en tiempo real en un Xbox Series S.

Recordemos que el Xbox Series S podrá correr exactamente los mismos juegos que el Xbox Series X, sin embargo, la diferencia será que la máxima resolución nativa posible será de 1440p, a comparación de los 4K que ofrecerá el Series X. Dicho esto, en caso de que tengas una televisión que soporte 4K, entonces el Series S escalará el contenido para ajustarse a tu TV, pero no será nativo.

El Xbox Series X y Series S estarán disponibles el próximo 10 de noviembre y acá te decimos cómo y dónde hacer tus preventas.

Fuente: Microsoft