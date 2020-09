Filtración revela múltiples juegos de Game Boy que nunca llegaron al mercado

Una nueva filtración de Nintendo ha revelado una gran cantidad de juegos de Game Boy que nunca vieron la luz del día. Dichas filtraciones fueron compartidas en 4chan, y han estado circulando en redes sociales desde entonces. Lo interesante es que muchos de estos proyectos ya estaban completos, pero por alguna razón u otra nunca se lanzaron.

Entre los títulos se encuentra Gimmick Land, un juego de Hello Kitty compatible con la cámara del Game Boy, Rockboard, un juego de Megaman, Legend of the Sea King y Gargoyle’s Quest II. También un juego de Pokémon llamado Pokémon Picross que puedes ver a continuación:

Game Boy Leak Thread:

Pokemon Picross, the cancelled 1999 game has been found. Noteworthy for being the only(?) straight-up revealed then cancelled Pokemon game.

This thread will post updates surrounding the leak, which was posted on 4Chan earlier today. pic.twitter.com/db5qlKqFBY

