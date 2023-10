Aumentarán precios de periféricos de PlayStation 5

El día de hoy se ha dado un anuncio bastante inesperado, eso fue la revelación de los nuevos modelos de la consola PlayStation 5, en los cuales el tamaño de la misma será reducido y que aún conservará las funciones conocidas de las primeras ediciones. Sin embargo, esas no son todas las noticias que se están dando por parte de la compañía, pues lo positivo se tenía que equilibrar con algo negativo.

Dentro del blog oficial donde se compartieron los precios de estos dispositivos también se confirmó el aumento de cifras para los distintos periféricos que van desde los audífonos, controles Dualsense, y hasta los platillos tendrían una modificación. Estas alteraciones se empezarían a dar a partir del 18 de octubre del año en curso, por lo que aún hay tiempo de adquirir productos antes del incremento.

No obstante, de este lado del mundo podemos estar tranquilos, ya que solo habrá aumento en Japón según lo que se detalla en la página. Aquí puedes ver los nuevos precios:

– Controlador inalámbrico DualSense (White y Midnight Black) sube 9.480 yenes.

– DualSense Cosmic Red, Nova Pink, Galactic Purple, Starlight Blue y Gray Camouflage a 9.980 yenes.

– Pusle 3D auriculares inalámbricos 3D a 12.980 yenes

– Cámara HD a 7.980 yenes

– Control remoto a 3.980 yenes

De momento no se sabe si estos precios también llegarán a Estados Unidos y por ende, a latinoamérica, o si solo será de momento en la tierra del sol naciente. Lo que sí tendrá la subida es la consola digital en el modelo nuevo, algo que puede ser un tanto inexplicable para muchos.

Vía: VGC

Nota del editor: Yo ya tengo todos los controles dualsense que necesito, entonces aunque los suban no me afecta realmente. Por su parte, los audífonos no es algo que me interese poseer, tampoco el control estilo DVD para navegar en las aplicaciones de stream.