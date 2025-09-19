Aumentan los precios de las consolas Xbox Series

Nuevos ajustes llegan a las consolas

Cuando se habla de precios en consolas de videojuegos, es difícil tocar el tema de la estabilidad, pues en muchos casos estas suben por diferentes decisiones de sus empresas, y el ejemplo más claro se está teniendo con Sony y PS5, ya que hace no mucho el costó del aparato subió. Y si bien los usuarios que planean tener un Xbox se sienten seguros en estos momentos, parece que deberán hacer la compra antes de que sea muy tarde.

Microsoft anunció que los precios de sus consolas Xbox Series S y Series X volverán a subir en Estados Unidos a partir del 3 de octubre, apenas unos meses después del ajuste realizado en mayo. La medida no afecta a los mandos ni auriculares, ni se aplicará fuera del mercado estadounidense por ahora.

Los nuevos precios quedarán establecidos de la siguiente manera: Xbox Series S de 512 GB costará $399,99 USD (20 más que antes), mientras que Series S de 1 TB se venderá por $449,99 USD. Por su parte, Series X Digital subirá 50 dólares hasta $599,99 USD, Series X estándar alcanzará los $649,99 USD y la edición especial Series X 2TB Galaxy Black pasará a costar $799,99 USD, es decir, 70 dólares adicionales.

De acuerdo con la compañía, el incremento responde a “cambios en el entorno macroeconómico”, aunque aseguró que su estrategia seguirá enfocada en ofrecer más opciones de juego en distintas plataformas y mantener el valor para los usuarios de Xbox. La decisión se enmarca en un año en el que Microsoft también ajustó los precios de su servicio Game Pass.

El aumento se suma a una tendencia generalizada en la industria del videojuego, donde empresas como Sony y Nintendo ya han encarecido tanto consolas como accesorios. Incluso los precios de los propios juegos han estado en debate: Xbox llegó a plantear lanzamientos a $80 dólares estas vacaciones, aunque descartó finalmente esa medida tras la reacción de los consumidores.

Vía: IGN

Nota del autor: Yo quería un Series S, pero ahora no podré comprarlo. Quizá esperar a una rebaja futura de las propias tiendas.