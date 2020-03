Así se vería Breath of the Wild como un juego de Game Boy Color

A pesar de que siempre vemos hacia al futuro de la industria, en algunas ocasiones es bueno mirar hacia el pasado e imaginar cómo se verían los juegos actuales en hardware más primitivo. Este es el pensamiento de ncxaesthetic, quien nos ofrece una perspectiva de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, como un pequeño título de Game Boy Color.

Aunque ya no es posible ver el inmenso territorio de Hyrule, el maravilloso pixel art prácticamente te hace olvidar este detalle. Esta sin duda es una gran forma de celebrar el tercer aniversario del juego, el cual sucedió hace un par de días. Ver este tipo de trabajos siempre nos hace desear verlos hechos realidad. Con suerte un fan de Zelda pueda algún día recrear Breath of the Wild en un pequeño juego de 8-bits.

Esta no es la primera vez que algo similar sucede, en 2018 Nintendo Wired subió un vídeo a su canal de YouTube en donde podemos ver un trabajo similar.

Hablando de The Legend of Zelda, aquí puedes ver un increíble fan film de esta saga. De igual forma, rumores apuntan a que una adaptación de Zelda para Netflix en colaboración Studio Ghibli podría estar en camino.

Vía: ncxaesthetic