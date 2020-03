El PS4 supera las ventas totales del Xbox One por 68 millones de unidades

Como seguramente ya sabes, Microsoft ya no reporta las cifras de ventas para Xbox. La compañía dejó de ponernos al corriente desde 2015, después de que sus ejecutivos se dieran cuenta que las cifras del Xbox One no iban a verse nada bien a comparación de las del PlayStation 4. Desde entonces, hemos tenido que depender de información de terceros para saber cómo le está yendo a esta consola.

En esta ocasión, la compañía de tecnología para computadoras, AMD, fue quien soltó la sopa. Durante una reciente junta financiera, AMD declaró que el total de ventas del PS4 y Xbox One es de 150 millones de unidades. Hace un par de semanas, Sony anunció que el PS4 llevaba vendido 109 millones de unidades, por lo que el Xbox One lleva 41 millones. En otras palabras, la consola de Sony ha vendido cerca de 68 millones más durante esta generación que la de Microsoft.

En 2018, los reportes de EA colocaban al Xbox One 50 millones de unidades por detrás del PS4, que, en su momento, se acercaba a las 80 millones. En unos dos años, Sony ha posicionado 18 millones de unidades entre su consola y el Xbox One.

Via: Twinfinite