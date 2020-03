El nuevo tráiler de My Hero One’s Justice 2 nos muestra a más héroes en acción

El 13 de marzo será un día especial para los fans de My Hero Academia, no sólo se estrenará la película de My Hero Academia: Heroes Rising en los cines de México; no sólo uno de los últimos capítulos de Vigilantes, el spin off de esta serie, llegará a nuestras manos; si no que My Hero One’s Justice 2 por fin estará disponible para prácticamente todas las plataformas actuales. En esta ocasión Bandai Namco ha liberado un par de tráiler nuevos de este título.

Este nuevo adelanto está enfocado en los nuevos héroes que estarán a nuestra disposición en el juego. Algunos de estos ya contaban con material en vídeo, como Sir Nighteye, pero otros, como Gang Orca, por fin nos demuestran su potencial en acción.

My Hero One’s Justice 2 saldrá para PlayStation 4, Xbox One y Switch el 12 de marzo en Japón, y para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC Vía Steam el 13 de marzo en todo el mundo. En temas similares un rumor parece indicar que el anime de My Hero Academia por fin podría recibir un doblaje al español latino.

Vía: Bandai Namco