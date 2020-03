Fan termina Breath of the Wild sin que Link dé un solo paso

The Legend of Zelda: Breath of the Wild no es un juego particularmente difícil de completar, pero si quieres hacerlo de una manera fuera de lo convencional, entonces tendrás que esforzarte un poco más. Eso es exactamente lo que hizo el YouTuber PointCrow, terminando este título sin permitir que Link diera un solo paso.

Evidentemente, los pasos que Link da durante las cinemáticas no cuentan, pero para el resto del juego, utilizó otros métodos de transporte para trasladarse por el mapa. Esto incluye saltar, así como utilizar bombas para llegar hasta donde debe. Es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto; hay algunos puntos en donde Link está rodeado por enemigos, y sin la habilidad de evadirlos, PointCrow murió varias veces en el intento.

Algunos objetos como Majora’s Mask hacen que los enemigos tengan mayor dificultad descubriendo a Link, mientras que la Phantom Armour lo hacen más fuerte, lo que significa que las batallas serán mucho más fáciles. Aún así sigue siendo todo un reto, y le llevó casi siete horas terminarlo. Velo por ti mismo aquí:

Fuente: PointCrow