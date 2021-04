Así luce Breath of the Wild corriendo en 8K con ray-tracing

Desde el año pasado que se viene rumoreando sobre un posible nuevo modelo del Nintendo Switch con capacidad de transmitir video en calidad 4K. Muchas personas se están cuestionando exactamente el tipo de mejoras que dicho sistema traería a juegos actuales de la consola, y este video de The Legend of Zelda: Breath of the Wild corriendo en 8K con ray-tracing nos da una buena idea de qué esperar.

Por supuesto, suena poco probable que la tecnología del ray-tracing, o trazado de rayos, vaya a llegar dentro de poco a plataformas de Nintendo, pero gracias al trabajo del YouTuber, Digital Dreams, ya no tenemos que imaginarnos cómo sería esta función en Switch.

Via: Nintendo Enthusiast