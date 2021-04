Nuevo mapa de Among Us esconde una genial referencia a Halo

Tal y como se nos confirmó a mediados del mes pasado, el nuevo mapa de Among Us finalmente está disponible para todos sus jugadores. Desde ayer, los fans del juego ya pueden disfrutar de esta nueva locación, misma que esconde un sensacional easter egg hacia la franquicia de Halo.

Conocido como The Airship, este mapa en realidad está inspirado por uno de los juegos pasados de Innersloth, Harry Stickmin. ¿De qué easter egg estamos hablando? Bueno, en dicho mapa puedes encontrar una Energy Sword, una de las armas más icónicas de Halo.

Desafortunadamente, Among Us todavía no ha dado el brinco a consolas, pero si tienes Xbox Game Pass en PC puedes disfrutar del juego totalmente gratis. Claro, también lo puedes descargar en tu celular sin costo alguno.

Fuente: Reddit