¡El nuevo mapa de Among Us llegará a finales de mes!

Después de varios meses de espera, InnerSloth, los desarrolladores de Among Us, han revelado la fecha de lanzamiento para el nuevo mapa del juego. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho, ya que a finales de mes por fin podremos matar a nuestros amigos más cercanos en un avión.

Por medio de un tweet, InnerSloth han confirmado que el nuevo mapa de Among Us, conocido como, The Airship, estará disponible el próximo 31 de marzo de 2021. De igual forma, todos aquellos que ya tengan el juego en PC, móvil o Switch, podrán acceder a este contenido de forma gratuita.

📢 MARCH 31 📢#TheAirship is coming.

this NEW map is our biggest one yet, including:

• all new tasks

• different starting rooms

• preliminary account system

• more!!!

wake up ur crew it's almost time to eject impostors

🗞️ Dev log: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n

— Among Us ☁️ New map – MARCH 31 (@AmongUsGame) March 18, 2021