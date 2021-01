Desarrolladores de Among Us explican por qué tardan tanto en lanzar nuevo contenido

Innersloth, desarrolladores de Among Us, han estado muy ocupados últimamente creando nuevo contenido para el juego, lo cual pareciera ser una tarea relativamente sencilla, pero no todo es como parece. Mediante una publicación oficial en el sitio web de la compañía, se ha explicado por qué hay tanto tiempo entre cada actualización y acá puedes conocer su respuesta.

Como seguramente sabrás, Innersloth recientemente canceló Among Us 2 a favor de añadir más contenido al título original. Pero, ¿dónde está este nuevo contenido? Tranquilo, sus desarrolladores aseguran que ya están trabajando en él, pero antes tuvo que haber varias reestructuraciones.

“Si queremos que esto funcione a largo plazo y contratar más gente, primero deberíamos llevar a cabo una reestructuración. Aunque significa pasar más tiempo lejos del juego, también significa que el proceso de desarrollo será mucho más sencillo. Queremos hacer más para ustedes y mostrarles lo agradecidos que estamos, sin tener que sacrificar la cualidad y valores que tuvimos antes de que esto se volviera tan popular.”

Claramente, el equipo se está tomando su tiempo con el juego y buscan que todo este nuevo contenido les quede de la mejor forma posible.

Fuente: Innersloth