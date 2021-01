La actriz de Nebula en el MCU confirma participación en Thor: Love and Thunder

Karen Gillan, la actriz encargada de Nebula en el MCU, ha revelado que pronto se volverá a convertir en un robot azul para una película de Marvel. Aunque por el momento se desconoce exactamente en qué proyecto estará trabajando, las pistas indican que se trata de Thor: Love and Thunder.

Por medio de su cuenta de Instagram, Gillan publicó una historia en donde reveló que se cortó el cabello para aligerar su proceso de transformación en Nebula. Actualmente la actriz se encuentra en Sídney, Australia, mismo lugar en donde se grabará la siguiente película de Thor. De igual forma, este proyecto no es Guardians of the Galaxy Vol. 3, ya que el guion de esta cinta aún no termina y James Gun, el director, se encuentra en Vancouver, Columbia Británica, filmando una serie de HBO.

De igual forma, Shang-Chi, Eternals y la serie de Loki ya han terminado de grabarse. De esta forma, el único candidato restante es Thor: Love and Thunder. Por el momento se desconoce cuándo comenzará exactamente la producción, pero esta cinta se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022.

Hablando del cine, la película de Mortal Kombat ha compartido su sinopsis. De igual forma, Jurassic World: Dominion culminará la historia de las seis película de la serie.

Vía: Digital Spy