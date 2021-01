Nueva pista sugiere que Troy Baker sí está trabajando en un juego de Daredevil

A principios del año pasado, surgió el rumor de que Marvel se encontraba trabajando en un videojuego de Daredevil, el cual contaría con la participación de Troy Baker en el papel de Matt Murdock. Dichos rumores perdieron tracción rápidamente, pero una nueva pista del actor sugiere que sí hay algo cocinándose en el detrás de escenas.

Anteriormente, Baker ha sido muy cuidadoso respondiendo a las peticiones de los fans sobre este nuevo juego de Daredevil, sin embargo, esta reciente respuesta podría estar tratando de decirnos algo:

“¿Podemos obtener un épico juego de Daredevil con Troy Baker en el papel y con la posibilidad de jugar como Matt Murdock? Incluso podría desarrollarse en el mismo universo que Insomniac Games creó para Spider-Man.”

Can we get a badass open world #Daredevil game with @TroyBakerVA playing him and have us be able to play as Matt Murdock also and be able to defend people in court. Maybe even have it take place in the same universe as @insomniacgames Spider-Man. @MarvelGames

La respuesta de Baker ciertamente es interesante, pero no confirma al cien por ciento que dicho proyecto esté en desarrollo, lamentablemente. No obstante, recordemos que anteriormente Marvel dijo que tenía planes de expandir su universo de personajes en los videojuegos, y considerando que Daredevil sí existe dentro del universo creado por Insomniac Games, todavía es muy pronto para descartar un posible spin-off del vigilante ciego.

Via: GameRant