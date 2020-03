Rumor: Marvel trabaja en juegos de Daredevil y Wolverine

Marvel’s Spider-Man fue una de las sorpresas más grandes de E3 2018. El título finalmente debutó a finales de 2019, y logró convertirse en un éxito con la crítica y comercialmente. Este mismo éxito parece haber despertado un interés por más juegos de superhéroes en Marvel, pues un nuevo rumor sugiere que ya preparan entregas de Daredevil y Wolverine.

Este rumor surge de 4chan, fuente que en lo absoluto es confiable, pero igual creemos que vale la pena compartir la noticia. De acuerdo con un usuario anónimo que asegura tener fuentes cercanas en Marvel, la compañía está preparando un juego de Daredevil y otro de Wolverine que compartirían características similares a Marvel’s Spider-Man.

Al parecer esta nueva entrega sería un título de un solo jugador que se desarrollaría en Chicago y únicamente podrías jugar como Daredevil en las noches. Contaría con un sistema de ‘eco-localización’ muy parecido a los juegos de Arkham. El mapa sería sumamente grande, tomando ventaja de las capacidades técnicas de las consolas de siguiente generación. El título debutaría en 2021 o 2022.

En cuanto al juego de Wolverine, el usuario no compartió detalles al respecto, pero afirma que no sería un juego de mundo abierto, y seguiría una ruta más similar a la de God of War. Obviamente, como todos los demás rumores, esta información debe tomarse con reserva, especialmente por el medio en que fue compartida.

Via: The Game Post