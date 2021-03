¡Es oficial! Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ya tiene fecha de lanzamiento

Durante las últimas horas surgieron un par de filtraciones que señalaban a mayo como el mes en que veríamos Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster en Nintendo Switch y PS4. Bueno, hace unos momentos Atlus confirmó la fecha de lanzamiento para el juego y, sí, también estará disponible en PC.

De acuerdo con Kazuyuki Yamai, director de Atlus, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, vía Steam, el próximo 25 de mayo. Sin embargo, aquellos que opten por la Digital Deluxe Edition tendrán la oportunidad de disfrutar de este juego el 21 de mayo, cuatro días antes.

