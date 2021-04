Xbox está obsequiando códigos de $100 pesos a algunos afortunados jugadores

Apenas hace unos momentos te compartimos la noticia sobre las Ofertas de Primavera en la tienda de Microsoft, y para incentivarte a gastar todavía más, la compañía de Redmond está obsequiando tarjetas de regalo de Xbox a ciertos afortunados usuarios. El criterio para recibir una de éstas es totalmente aleatorio, así que checa tus mensajes por si resultaste ganador.

A través de redes sociales, usuarios reportan haber recibido un mensaje por parte de Xbox donde se les dice que acaban de recibir un código de $100 pesos para gastar en la tienda de Microsoft. Suena demasiado bueno como para ser verdad, pero recordemos que esta no es la primera vez que la compañía de verde hace algo así.

Como te decía anteriormente, parece que no existe un criterio específico para recibir estos códigos. Si todavía no recibes el tuyo, no te preocupes, ya que es posible que los códigos vayan a ser enviados a lo largo del fin de semana.

Via: Pure Xbox