Así iba a ser el juego de Shrek de WayForward

Pese a que muchos asociamos a WayForward con la serie de Shante hoy en día, la compañía tiene un extenso catálogo de juegos de licencia con una calidad mixta. De esta forma, recientemente salió a la luz un proyecto en el que este estudio estaba trabajando en el 2007, y se trata de un simulador de crianza enfocado en el mundo de Shrek.

Recientemente, Brandon Sheffield, director de Necrosoft Games, compartió un documento de nueve páginas entre WayForward, los desarrolladores, Activision, el publisher, y Dreamworks, los dueños de la propiedad de Shrek, en donde discuten los lineamientos y planes para Shrek: Ogres & Dronkeys, un juego para el Nintendo DS que terminó por ser olvidado por el público.

Here's a proposed 2007 "Shrek Babies" DS game from WayForward. complete with notes from Dreamworks. The internet archive is an important resource. https://t.co/UCcLUrqCGL pic.twitter.com/6qCQEjj1xQ

— brandon sheffield / @brandon.insertcredit.com bsky (@necrosofty) January 26, 2024