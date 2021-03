Así fue el proceso de creación para el soundtrack dinámico de DOOM Eternal

DOOM Eternal es un fantástico juego por un sinfín de razones, pero hubo un elemento en particular que llamó mucho la atención de sus jugadores: el soundtrack dinámico. ¿Qué tan complejo fue crearlo? De acuerdo con sus compositores, bastante, y acá nos hablan un poco sobre su desarrollo.

A diferencia de otros juegos, las canciones en DOOM Eternal van evolucionando de acuerdo al combate. Entre más alto sea nuestro combo, la música irá subiendo su intensidad y evidentemente, programar y diseñar esto no fue nada fácil. Pudimos platicar con Andrew Hulshult and David Levy, compositores para este juego, quienes nos guían por el proceso de creación para esta compleja mecánica.

“A simple vista, uno pensaría, ‘bueno, solo debo componer unas cuantas pistas de heavy metal y listo, fácil’. No, no es fácil. Simplificándolo un poco, se trata de un sistema dinámico de música en donde debes pensar si la canción que acabas de componer encajará con esta otra que compusiste ayer, y con la otra que compondrás mañana. Todo debe encajar en un mismo sistema. Si estas canciones no encajan las unas con las otras, entonces no funcionará.

Por ejemplo, si estás en un escenario con mucho combate, sentirás cómo la música va cambiando fluidamente, y eso es justamente de lo que hablaba antes: ese flujo. Todo tiene que encajar. En teoría, lo que podrías hacer, es crear una pista de 20 minutos y ver si eso funciona, pero significa dejar todo al azar. Personalmente, no es como nosotros lo hicimos, pero sí nos gustaría experimentar con eso en un futuro.”