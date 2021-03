¿De qué tratará la secuela de DOOM Eternal? Su director habla al respecto

No cabe duda alguna que DOOM Eternal fue de los mejores juegos del año pasado, y por supuesto, los fans ya están ansiosos por conocer qué sigue para la franquicia. Todavía falta que llegue la segunda parte de The Ancient Gods, DLC para este juego, pero más allá de esto, ¿qué podemos esperar por parte de id Software y Bethesda? Sus productores nos platican al respecto.

Platicamos con Marty Stratton, productor y Hugo Martin, director, quienes nos dieron un par de pistas sobre lo que sucederá con la potencial secuela de DOOM Eternal:

“Es increíble ver cómo el equipo expandió el universo de DOOM con estos dos juegos y nos emociona saber que tenemos muchas direcciones a dónde ir en un futuro. De hecho, The Ancient Gods 2 será como una culminación de la historia del DOOM Slayer que empezamos en 2016 y como te dije antes, podría ser considerado como un cierre para esta historia. Lo bueno es que hay mucho material que podemos tomar para el futuro y quién sabe qué historia vayamos a contar esta vez.”

Como puedes ver, las palabras de estos directivos dan a entender que, posiblemente, DOOM Slayer ya no vaya a regresar para la secuela o tal vez ya no vaya a ser el personaje principal. Recordemos que hace no mucho tiempo, se reveló que sus productores estaban considerando crear un protagonista femenino para Eternal, y aparentemente, es una idea que siguen explorando.

Fuente: Atomix