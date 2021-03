Final Fantasy VII: Ever Crisis tendrá contenido completamente original

Además de Final Fantasy VII Remake Intergrade, los fans de Cloud y compañía también esperan con ansias el lanzamiento de Ever Crisis, una colección de este universo para dispositivos móviles. Ahora, durante una entrevista con Famitsu, Tetsuya Nomura, director de FFVII Remake, reveló nueva información sobre este título.

En su conversación, Nomura reveló que Ever Crisis será un juego gratuito, y cada nuevo capítulo que se agregue llegará sin costo adicional. Sin embargo, existe un sistema de gacha, en donde podremos obtener diferentes armas. Junto a esto, y más interesante, este título móvil nos ofrecerá contenido que no estaba disponible en la versión original de Final Fantasy VII. Uno de estos es First Soldier, episodio enfocado en la creación de SOLDIER. Esto fue lo que comentó Nomura al respecto.

“The First Soldier tiene lugar unos 30 años antes de la historia principal de FF7, y se adentra en la fundación de SOLDIER, por lo que no hace falta decir que verás a algunos de los héroes legendarios en su juventud, así como a versiones más jóvenes del futuros ejecutivos de Shinra, y otros personajes que aparecerán en las secuelas de FF7 Remake. Creo que realmente agregará profundidad a algunos de los personajes que no tenemos espacio para mostrar completamente en los juegos principales”.

Para aquellos que no lo sepan, Ever Crisis es una colección en donde podremos experimentar los eventos de Final Fantasy VII, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirge of Cerberus. Por último, Nomura reveló que los eventos de la aventura original de Cloud y compañía se desarrollarán a lo largo de 10 capítulos.

Fuera de una ventana de lanzamiento de 2022, por el momento se desconoce exactamente cuándo llegará Final Fantasy: Ever Crisis a dispositivos iOS y Android. En temas relacionados, Yuffie será el único personaje jugable en Intergrade. De igual forma, se ha confirmado que no hay planes para más DLC de FFVII Remake por el momento.

Vía: RPG Site