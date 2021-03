Platicamos con el director y productor de la nueva película de Mortal Kombat

Falta exactamente un mes para el estreno de Mortal Kombat, una de las películas más anticipadas de este año. Como tal, tuvimos oportunidad de platicar con Todd Garner, productor y Simon McQuoid, director de este futuro largometraje para conocer un poco más sobre lo que nos espera en este reboot cinematográfico.

Mortal Kombat es una de las franquicias más aclamadas por los fans, y obviamente, existe mucha anticipación en torno a esta película. ¿Cuál fue uno de los elementos más importantes que consideraron durante su producción y que debieron asegurarse que saliera a la perfección?

Los actores no solo debían verse como actores, ¿sabes? Tuvieron que llevar a cabo un extenso entrenamiento en diferentes estilos de combate y estoy sorprendido por los resultados. También respetamos la historia de los personajes y nos aseguramos de ser fiel al material original. Warner Bros. y NewLine Cinema se aseguraron de que hiciéramos bien nuestro trabajo y como consecuencia, realizamos una extensa investigación de cada uno de ellos para lograr una representación exacta de cada cultura.”

Todd Garner: “Más allá de la violencia y el gore, definitivamente las peleas. Tuvimos que asegurarnos de que las peleas se sintieran auténticas y se vieran realistas. No queríamos que pareciera que los peleadores están flotando en el aire con todos estos cables que utilizamos en las escenas de acción.

Evidentemente, los Fatalities son una parte importantísima en la franquicia de Mortal Kombat y sabemos que esta película tendrá muchos de ellos. En el tráiler, pudimos ver un Fatality clásico cuando Kano le arranca el corazón a Reptile, pero ¿también veremos nuevos y originales Fatalities?

Simon McQuoid: “Así es, obviamente hay muchos Fatalities en la película pero la respuesta corta es no, no habrá nuevos ni originales. Sentimos que no nos correspondía meternos en ese tipo de asuntos, hacer nuevos Fatalities es algo más allá de nuestro poder, así que preferimos dejarlo como estaba.

Cada uno de los Fatalities que verán en la película fueron adaptados para esta experiencia cinematográfica y siento que no había necesidad de que nosotros propusiéramos nuevas ideas respecto a esto. Algunos de ellos los elegimos desde el primer borrador del guion, pero hubo algunos otros que tuvimos que cambiar conforme avanzaba el rodaje porque simplemente no tenían sentido.”