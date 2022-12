Después de años de espera, y tras una década del estreno de Avatar, esta semana por fin llegará a los cines The Way of the Water. Si bien aún faltan un par de días para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver el nuevo trabajo de James Cameron, las reseñas ya están disponibles, y pintan un panorama positivo.

Actualmente, Avatar: The Way of the Water tiene una recepción del 81% en Rotten Tomatoes, con 81 reseñas, la mayoría positivas. Principalmente, se alaba el aspecto visual y los efectos especiales. Sin embargo, también hay un par de quejas relacionadas con la historia. Esto fue lo que comentó Empire Magazine:

“Es un salto incluso más allá de lo que logró con la primera película, un sueño despierto, fantasmagórico y totalmente inmersivo de una película en la que algo imposible está sucediendo en la pantalla en casi todo momento”.

Por su parte, Los Angeles Time señala:

“Cameron te empuja tan profundamente y te deja tan suavemente a la deriva que a veces no te sientes como si estuvieras viendo una película, sino flotando en ella”.

The Rolling Stones agrega:

“El estilo integral de Cameron tiene una forma de hacer que otros éxitos de taquilla se sientan pequeños, vagos. El camino del agua, en la línea de su mejor obra, es más conmovedor por conocer a su público, por indagar en los sentimientos primarios de ser incomprendido”.

De igual forma, Entertainment Weekly señala:

“Una construcción meticulosa del mundo tan sorprendente y envolvente como cualquier cosa que hayamos visto en la pantalla, hasta que esa corona se supere, inevitablemente, en diciembre de 2024, la fecha de lanzamiento proyectada para Avatar 3”.

Por lo visto, la recepción inicial es positiva, y parece que Avatar: The Way of the Water cumple con la mayoría de las expectativas de los críticos. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo reaccionará el público en general. Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para tener una respuesta, ya que la secuela llegará a los cines el 15 de diciembre. En temas relacionados, James Cameron explica por qué los personajes de Avatar son azules.

