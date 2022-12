Revelan fecha de salida de Hogwarts Legacy en Switch

El día de hoy se han dado nuevas noticias para quienes estaban esperando Hogwarts Legacy, sobre todo para quienes tienen planeado jugar el título en generaciones pasadas de consolas. Y es que se confirmó el retraso en cuanto a la fecha de lanzamiento para Xbox One y PlayStation 4, pues los usuarios podrán adquirir su copia a partir del 4 de abril de 2023.

También se abordó otro tema importante, pues hasta hace poco no se sabía la fecha oficial de llegada para la versión Nintendo Switch, la cual ya se había mencionado que sería la última en hacer aparición pero no había día previsto. Y ahora, la cuenta oficial del juego confirma que hasta el 25 de julio los fanáticos con la consola híbrida podrán jugar.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022