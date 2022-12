Hogwarts Legacy se vuelve a retrasar

Hogwarts Legacy es uno de los juegos más esperados de 2023. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado que todos aquellos que tienen pensado disfrutar de este título en PS4 y Xbox One, no podrán hacerlo cuando se tenia pensado, ya que esta versión se ha retrasado.

Por medio de un mensaje publicado en la cuenta oficial del juego en Twitter, la versión de PS4 y Xbox One de Hogwarts Legacy se ha retrasado hasta el 4 de abril de 2023. Sin embargo, esto no es todo, puesto que la edición de Nintendo Switch, aquella que ni siquiera tenía una fecha de lanzamiento, llegará el próximo 25 de julio de 2023.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms.

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022