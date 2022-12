Justamente como ya se esperaba, el día de hoy se ha compartido el primer tráiler oficial de Spider-Man: Across the Spider-Verse, secuela de Into the Spider-Verse. Aunque los detalles sobre la historia son escasos, este avance nos da una buena idea del tipo de aventura que nos espera el próximo año.

El primer tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse nos muestra a Miles viajando a una nueva dimensión en donde múltiples Spider-Man, incluyendo Gwen y Peter B. Parker, interactúan entre ellos. Todo esto mientras podemos escuchar una narración de la madre de nuestro protagonista.

Por lo visto, Miguel O’Hara, también conocido como Spider-Man 2099, se opondrá a Miles de alguna forma u otra, y por el momento la razón es un misterio. Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines el próximo 2 de junio de 2023. En temas relacionados, ya se filtró la fecha de lanzamiento de Marvel’s Spider-Man 2.

Nota del Editor:

Spider-Man: Across the Spider-Verse luce espectacular. Into the Spider-Verse fue una maravilla, y no puedo esperar para ver qué tipo de aventura nos espera, no solo en esta secuela, sino en la tercera parte también.

Vía: Sony