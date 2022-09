¡Aquí el primer vistazo oficial a Yakuza 8!

Esta ha sido una gran semana para los fans de Yakuza. El día de ayer, durante el State of Play, se confirmó que Yakuza Ishin por fin llegará a occidente con un remake, ahora conocido como Like a Dragon: Ishin. Ahora, durante la presentación de Ryu Ga Gotoku Studio en el marco de Tokyo Game Show, no solo tuvimos el primer tráiler de Yakuza 8, sino que también se reveló un nuevo spin-off protagonizado por Kazuma Kiryu.

Para comenzar, tuvimos el primer teaser en video oficial de Yakuza 8, ahora conocido como Like a Dragon 8. Esta entrega llegará en algún punto de 2024 a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. RGG Studio ha mencionado que este es el juego más grande en el que han trabajado hasta el momento.

Como lo pudieron ver en el tráiler, Kiryu ha cambiado su cabello, y su razón es un misterio. Junto a esto, se reveló que el Dragón de Dojima será el coprotagonista de esta entrega junto a Ichiban Kasuga. El sistema de combate seguirá siendo un RPG por turnos, y el héroe de Kamurocho tendrá su propio equipo separado del de Ichiban.

No contentos con esta gran revelación, RGG Studio también nos presentó Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, título que estará disponible en el 2023 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Esta entrega será protagonizada por Kiryu, y mostrará qué sucedió con este personaje entre Yakuza 6 y 7.

Se ha mencionado que Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nos ofrecerá el combate de acción tradicional de la serie, por lo que aquí no veremos un sistema RPG. Junto a esto, se ha señalado que esta es una experiencia más pequeña, y una carta de amor a los fans de la serie.

Pese a que el día de ayer se reveló Like a Dragon: Ishin, en la presentación tuvimos más información, y se confirmó que actores de Yakuza 0 tendrán nuevos papeles en este remake, por lo que no se descarta la posibilidad de ver contenido completamente nuevo. De igual forma, se confirmó que este título ya tiene fecha exacta de lanzamiento, y será el 21 de febrero de 2023 cuando tengamos la oportunidad de experimentar la historia de Sakamoto Ryōma.

Por último, pero no menos importante, se confirmó que Judgment y Lost Judgment ya están disponibles en PC, algo que todos los fans han estado esperando. Actualmente, se desconoce si veremos una tercera entrega de este spin-off o no.

Sin duda alguna, un gran momento para ser fan de Yakuza. Para recapitular, Like a Dragon 8, la entrega principal en la serie, llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en 2024; Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name estará disponible en las mismas plataformas en algún punto de 2023; mientras que Like a Dragon: Ishin llegará a estas mismas consolas el 21 de febrero de 2023. En temas relacionados, aquí puedes ver el resumen del State of Play del día de ayer.

Nota del Editor:

Aunque no puedo esperar un solo segundo para poner mis manos en estos tres títulos, se me hace un poco extraño el énfasis que se le dará a Kiryu, especialmente considerando que su historia llegó a su fin en Yakuza 6, y le pasó la antorcha a Ichiban en Like a Dragon.

Vía: RGG Studio