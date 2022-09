Resumen – State of Play 13/09/2022

El día de hoy estuvo bastante lleno de noticias en cuanto a videojuegos, dado que justo en la mañana tuvimos un nuevo Nintendo Direct, pero no conforme con esto, Sony también liberó su State of Play enfocado en los próximos juegos que llegarán a PS4, PS5 y PSVR2. Aquí te damos a conocer el resumen con lo más importante del evento digital.

Primer vistazo a Tekken 8

Lo primero que se mostró fue un vistazo más cercano a Tekken 8, título de Bandai Namco que promete regresar a la fama a la saga de peleas.

Nuevo avance de Star Wars: Tales of The Galaxy’s Edge

En lo que se mostró de PSVR tenemos a Star Wars: Tales of The Galaxy’s Edge, mejora del título que llegó a Oculus Quest hace tiempo.

Más información de PlayStation Stars

Se mostraron más detalles de Playstation Stars, programa de recompensas que dará regalos a usuarios mediante la acumulación de puntos.

Misión exclusiva de Hogwarts Legacy

Se da a conocer la misión exclusiva de Hogwarts Legacy. Esta se va a centrar en el pueblo de Hogsmeade.

Se anuncia Like a Dragon: Ishin

Se confirma que llegará una remasterización de Like a Dragon: Ishin, juego de SEGA que nunca llegó a América.

Nuevo vistazo y cambio de nombre para Project Eve

Se confirma que Project Eve pasa a llamarse Stellar Blade, además nos liberan un nuevo avance con más información del gameplay y la historia.

Revelación de Rise of The Ronin

Se confirma Rise of The Ronin, juego de samurais estilo hack and slash desarrollado por Koei Tecmo. Será exclusivo para PlayStation 5.

Nuevo tráiler de God of War Ragnarok

Faltan dos meses para la llegada de God of War Ragnarok. Por lo que Sony liberó un nuevo avance para recordarnos lo bien que se va a ver.

Vía: State of Play