Se revela Rise of The Ronin, juego exclusivo de Koei Tecmo para Ps5

El State of Play fue liberando grandes juegos antes de terminar, entre ellos Stellar Blade, al cual antes se le conocía como Project Eve, mismo que se va por el hack and slash y acción al estilo Bayonetta. Y justo después se reveló una colaboración exclusiva con Koei Tecmo, compañía que está creando un juego llamado Rise of The Ronin.

Aquí puedes ver el avance:

Vale la pena mencionar, que el juego tardará bastante en llegar a la consola de nueva generación de Sony, dado que se anunció su salida para el 2024. Durante los próximos meses estaremos viendo más avances de este hack and slash. Mismo que tendría influencia en otros títulos de Koei Tecmo como la franquicia exitosa de Ninja Gaiden.

Recuerda que será una exclusiva de PlayStation 5.

Vía: State of Play