Para cerrar el State of Play del día de hoy, PlayStation nos dio una nueva mirada a God of War: Ragnarok. Esto no solo significó un tráiler a la siguiente aventura de Kratos y Atreus, sino que también se reveló un DualSense edición especial, el cual estará a la venta el 9 de noviembre de 2022.

De igual forma, aquí puedes ver el control

Vía: State of Play