Se filtra Deathloop para consolas de Xbox

Fue exactamente hace un año, el 14 de septiembre de 2021, cuando Deathloop llegó al PS5. En su momento, este juego fue alabado por muchos, quienes lo consideran uno de los mejores juegos de 2021. De esta forma, los usuarios de Xbox se han preguntado cuándo es que el nuevo trabajo de Arkane estará disponible en sus manos. Afortunadamente, parece que la espera está por terminar.

Como seguramente ya lo saben, Microsoft adquirió a ZeniMax Media, los dueños de Arkane, Bethesda y más estudios. Pese a esto, la compañía de Redmond respetó todos los contrarios que tenían en puerta, y eso significó que el PS5 tendría a Deathloop como una exclusiva. Sin embargo, a un año de su lanzamiento, la Microsoft Store ha comenzado a anunciar que este título ya se puede pre-ordenar en consolas de Xbox.

Deathloop is showing up on Xbox 👀 the Store link doesn't do anything right now, but it looks like preorders will be available soon https://t.co/ApJKTMP0y2 pic.twitter.com/OBjAwhlrV9

— Tom Warren (@tomwarren) September 14, 2022