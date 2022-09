Después de un par de teasers, el día de hoy por fin se ha compartido el primer tráiler oficial de la serie de The Last of Us para HBO. Aunque parece que aún faltan un par de meses para ver este producto finalizado, lo que se nos presenta aquí luce espectacular.

El avance que se ha compartido el día de hoy nos muestra una gran atención al detalle, y una digna representación del trabajo de Naughty Dog. Además de ver un poco más de Joel y Ellie, también somos testigos de eventos como el encuentro de Bill, el inicio del apocalipsis, y la llegada a Pittsburgh.

Lamentablemente, por el momento sigue sin haber una fecha de estreno exacta para la serie de The Last of Us, pero se espera que la producción esté disponible a principios de 2023. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de The Last of Us Part I. De igual forma, este remake ha cambiado la opinión sobre la secuela.

Vía: HBO