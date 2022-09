Después de dar a conocer una serie de cambios en la organización del E3, el día de hoy se ha revelado exactamente cuándo es que la siguiente edición del evento anual se llevará a cabo. Junto a esto, se ha confirmado el regreso de la celebración anual para los medios y los fans.

Para comenzar, E3 2023 se llevará a cabo del 13 al 16 de junio del próximo año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. El evento será totalmente presencial, aunque también se compartirá información por medio de la aplicación oficial de la celebración. De igual forma, se ha confirmado que algunos días serán exclusivos para la prensa, y en otros podrá entrar el público en general:

-13 y 14 de junio serán días exclusivos para la prensa y gente de negocios.

-15 de junio tanto prensa y gente de negocios, como el público en general, podrán disfrutar del evento.

-16 de junio será un día enfocado para el público en general.

The Hype starts now. 👀#E32023 will take place in person from June 13-16 in the Los Angeles Convention Center with separated business and consumer days and areas.

More details here: https://t.co/VJc1R7gvrB pic.twitter.com/cHiNgYHjok

