The Last of Us Part I está cambiando la opinión de los haters de Part II

En el 2020 uno de los juegos que más causó polémica en la industria fue The Last of Us Part II, mismo que aportó una historia bastante del disgusto de los fanáticos, por lo que muchos terminaron detestando. Y ahora con el lanzamiento del remaster del primero, algunos han retomado la escuela teniendo un extraño cambio de opiniones.

El usuario de Reddit, replayfaktor , visitó los foros para compartir que había cambiado su opinión sobre la Parte I.

El jugador escribió lo siguiente:

No podría haber estado más equivocado sobre TLOU2 y me alegro de haberlo hecho. Es absolutamente uno de los mejores juegos jamás creados, punto. Yo estaba entre los que se subieron al carro del odio tras la revelación de que Joel iba a ser brutalmente ejecutado. Superé Part I unos días después de su lanzamiento, y mi interés en TLOU2 revivió instantáneamente. TLOU Part 1 era un desfibrilador literal y así jugué el dos sin parar (relativamente hablando, como mis responsabilidades diarias lo permitían jajaja). Todo en el juego, desde los gráficos, el combate, el sigilo y, sobre todo, la historia, resultó ser no solo el mejor momento de Naughty Dog, sino uno de los momentos de mayor orgullo para toda la industria de los videojuegos. La historia matizada y cómo se resuelve fue nada menos que brillante. Abby me convenció como uno de los mejores personajes de ficción jamás creados. Ella es tan defectuosa y tan llena de corazón, va por ahí haciendo lo suyo como Terminator pero al mismo tiempo es profundamente humana. Ellie casi se sintió como la villana al final de todo, y si realmente hubiera matado a Abby, no habría habido debate. Para mí, Abby fue la verdadera estrella y heroína de este juego.

Este no fue el único comentario, pues otros usuarios mediante su publicación confesaron haber lanzado odio irracional al juego, descubriendo que era mucho mejor de lo que ellos pensaron. Por lo que ahora, algunos lo consideran mejor obra que incluso la primera parte.

Recuerda que The Last of Us Part I está disponible en PS5.

Vía: Gamingbible