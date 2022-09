The Last of Us Part I tiene referencia a The Office

Hace un par de semanas atrás se lanzó oficialmente The Last of Us Part I. remasterización del juego originado en 2013 que lleva consigo gráficas nuevas para atrapar a un nuevo público. Y entre todos los guiños que lleva el título, los fanáticos detectaron que de alguna manera, Naughty Dog logró recrear el set más icónico de una serie popular, The Office.

Esta referencia fue detectada por el usuario de TikTok conocido como rxelei, persona que detectó inmediatamente las similitudes al jugar el título, con referencias claras con objetos y muebles posicionados. Obviamente, todo luce un tanto peor, dado que el mundo del juego es post apocalíptico, por lo que las cosas se iban a encontrar en descomposición o rotas,

Aquí el video:

Algo que también los usuarios toman como una referencia curiosa, es que justamente la serie terminó en el año 2013, coincidiendo con la salida del título de Naughty Dog en el mismo año. Además, canónicamente se establece como el inicio de la pandemia del cordyceps, por lo que es muy interesante que se tengan estos guiños en el juego.

En noticias relacionadas a The Last of Us Part I. Se comenta que hay un huevo de pascua relacionado al próximo juego que está en las manos de Naughty Dog. Si quieres conocer un poco más del tema, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: TikTok