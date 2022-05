La galaxia de Star Wars va más allá de las películas y series live action. Desde The Clone Wars, hasta Star Wars Rebels, el mundo animado ha jugado un papel muy importante en el canon actual. De esta forma, muchos esperaban con ansias más información sobre la segunda temporada de The Bad Batch. Afortunadamente, durante Star Wars Celebration por fin se reveló el primer tráiler de esta nueva temporada.

Compartido para el público en general durante un panel en Star Wars Celebration, se ha reafirmado que la segunda temporada de The Bad Batch llegará a Disney+ en algún punto del otoño de este año. De igual forma, se mostró el primer avance de las nuevas aventuras de Clone Force 99.

La primera temporada de The Bad Batch se desarrolló después de los eventos de la Orden 66, y parece que esta nueva temporada nos mostrará un poco más sobre cómo el Imperio se llegó a formar, y los clones se empezaron a dejar de lado. Previamente, vimos la aparición de Cad Bane, Fennec Shand y Captain Rex, por lo que no se descarta la posibilidad de ver más cameos de este estilo en un futuro.

Recuerda, la segunda temporada de The Bad Batch llegará a Disney+ en el otoño de 2022. En temas relacionados, aquí te decimos qué sucede en el primer tráiler de la serie de Ahsoka. De igual forma, estos son los primeros detalles de Tales of the Jedi, antología animada para Disney+.

Nota del Editor:

The Bad Batch tiene el potencial de ser una de las mejores series animadas de Star Wars. Sin embargo, la primera temporada fue algo lenta, espero que los errores del pasado no se repliquen con la segunda temporada, y veamos algo totalmente nuevo para esta época en el canon de Star Wars.

Vía: Star Wars