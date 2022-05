Como ya se esperaba, durante Star Wars Celebration 2022, Lucasfilm confirmó que una nueva antología animada está en desarrollo. Aunque por el momento no tenemos información sobre una posible segunda temporada de Star Wars Visions, el día de hoy se revelaron los primeros detalles de Tales of the Jedi, en donde Liam Neeson por fin retomará el papel de Qui-Gon Jinn.

Tales of the Jedi es una serie animada en forma de antología que llegará a Disney+ en algún punto del otoño de este año. Los fans del universo expandido podrán reconocer este nombre. Los cómics de Tales of the Jedi se enfocaron en contar historias sobre la época de la Old Republic. Sin embargo, la nueva producción nos dará un mejor vistazo a ciertos Jedi de la era de las precuelas.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM — Star Wars (@starwars) May 28, 2022

Por el momento solo se han mencionado que la serie tendrá seis episodios, tres estarán enfocados en Ahsoka, y los otros tres en Count Dooku y Qui-Gon Jinn. En el caso particular de Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, quien le dio vida a este Jedi durante The Phantom Menace, prestará su voz para esta serie. Actualmente, se desconoce si Ashley Eckstein, voz de Ahsoka Tano en The Clone Wars y Star Wars Rebels, retomará este papel, o si Rosario Dawson, quien se encarga del personaje en The Mandalorian, tendrá el honor darle vida a esta Jedi.

Por último, recordemos que Christopher Lee, quien le dio vida a Count Dooku en Attack of the Clones y Revenge of the Sith, falleció en 2015, por lo que Corey Burton, quien interpretó a este Sith en The Clone Wars, retome el papel en esta ocasión. Recuerda, Tales of the Jedi llegará a Disney+ en el otoño de 2022.

Respecto a sus historias, se ha mencionado que los episodios de Ahsoka están enfocados en su infancia, su entrenamiento con Anakin, y un enfrentamiento contra un Inquisidor después de la Orden 66. Por otro lado, los de Coundt Dooku nos mostrarán como es que este Jedi se convirtió en Sith, en donde incluso podremos ver a un joven Qui-Gon Jinn.

En temas relacionados, esto es lo que sucede en el primer avance de la serie de Ahsoka. De igual forma, se ha anunciado oficialmente Star Wars Jedi: Survivor.

Nota del Editor:

Aunque aún espero con ansias un anuncio relacionado con Star Wars Visions, la idea de una antología animada enfocada en los Jedi de las precuelas suena muy interesante. Espero que aquí tengamos un mejor vistazo a algunos de los personajes que necesitaron pulirse en The Clone Wars.

Vía: Collider