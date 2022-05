Ésto es lo que pasa en el primer avance de Ahsoka

Similar a lo que sucedió con el primer avance de la tercera temporada de The Mandalorian, durante Star Wars Celebration 2022 se mostró a puerta cerrada el primer vistazo oficial a la serie de Ahsoka que llegará a Disney+ en un futuro. Aquí no solo se pudo ver a Rosario Dawson en el papel titular, sino a algunas de las caras conocidas para los fans de Star Wars Rebels.

Durante el primer vistazo se puede ver a Ahsoka en la entrada de Ghost, la nave de Rebels, y se le une Hera Syndulla, aunque solo la vemos de espaldas, por lo que aún no está claro quién es la actriz de este papel. También se mostró una recreación live action de la escena final de Star Wars Rebels. De igual forma, podemos ver a Sabine Wren, a cargo de Natasha Liu Bordizzo, desde atrás mirando un mural que incluye a Ezra Bridger.

Junto a esto, Bordizzo apareció en el escenario principal para hablar sobre su participación en la serie:

“Hay tanto que podría decir. Siento que me acaban de adoptar una nueva familia. Me siento así con todas las personas con las que trabajo, pero también con los fans. Es simplemente acogedor, creativo… Quiero decir, nunca experimenté algo así. Sé cuánto significa Sabine para muchas personas en esta sala, y sé cuánto significa ella para Dave y creo que ustedes estarán muy emocionados con el viaje que está a punto de emprender”.

La serie de Ahsoka se desarrollará durante la misma época de The Mandalorian, y promete no solo mostrarnos a varios personajes live action de Star Wars Rebels, sino que también se nos presentaría al Grand Admiral Thrawn. De igual forma, no se descarta la posibilidad de ver más sobre el conflicto en Mandalore.

La serie de Ahsoka se estrenará en Disney+ en algún punto de 2023. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el primer avance de la tercera temporada de The Mandalorian. De igual forma, se ha anunciado oficialmente Star Wars Jedi: Survivor.

Nota del Editor:

La serie de Ahsoka es una de las más esperadas qué hay de 2023. Aunque por el momento todavía hay muchos detalles que necesitan ser aclarados, la idea de ver al equipo de Star Wars Rebels live action, es más que necesario para convencerme.

Vía: IGN