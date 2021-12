¡Aquí el primer tráiler de How I Met Your Father!

La serie de How I Met Your Mother terminó en 2014. Desde entonces, los fans han exigido una continuación, pero enfocada en la perspectiva de la madre. Si bien esto se cumplió con un episodio especial, hace tiempo se confirmó que un spin-off, el cual cuenta con una historia completamente nueva, conocida como How I Met Your Father, se estrenará en solo un mes. De esta forma, recientemente se estrenó el primer tráiler de esta producción.

Este avance está enfocado en presentarnos a los personajes principales de la serie. Aunque esta es una historia enfocada en la madre, es importante mencionar que esta no es una continuación de How I Met Your Mother, sino algo completamente nuevo. Esta es la descripción que ofrece Hulu:

“En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2022, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de averiguarlo. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de la vida? ¿Cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas?”

How I Met Your Father se estrenará el próximo 18 de enero de 2022 exclusivamente en Hulu. En temas relacionados, se ha revelado que la serie live action de Halo no será canon.

Vía: Hulu