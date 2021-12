Dead Cells ha anunciado un nuevo DLC de paga

Han pasado más de cuatro años desde la llegada de Dead Cells al mercado, y el juego sigue recibiendo contenido adicional. Después del lanzamiento de la actualización de Everyone is Here hace un par de semanas, recientemente se reveló que una nueva expansión de paga estará disponible a principios del próximo año.

De acuerdo con Motion Twin y Evil Empire, este DLC de paga será conocido como The Queen & The Sea, y estará disponible para todas las consolas el próximo 6 de enero a un precio de $4.99 dólares. Esta es la descripción que se ofrece:

“Considerado como la actualización más ambiciosa hasta el momento, el paquete incluye dos biomas completamente nuevos. El naufragio infestado, como su nombre lo indica, presenta un naufragio embrujado lleno de horrores sobrenaturales para matar. El bioma del faro, mientras tanto, desafía a los jugadores a pensar vertical y rápidamente, ya que tienen que escapar de las llamas que los persiguen hasta la cima de una gran torre”.

Para todos los fans de la historia de este juego, se ha revelado que The Queen & The Sea será la culminación de la ruta que se ha desarrollado a lo largo de The Bad Seed y Fatal Falls. Por si fuera poco, se ha revelado que Dead Cells ya supera las seis millones de unidades vendidas.

Recuerda, The Queen & The Sea llegará a Dead Cells el próximo 6 de enero de 2022. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la actualización de Everyone is Here.

Nota del Editor:

Dead Cells es uno de los mejores indies de los últimos, y el gran soporte que ha recibido este título demuestra que los desarrolladores aman este proyecto. Esto se ha visto reflejado en un alto número de ventas. Esta es una victoria para todos los involucrados.

Vía: Motion Twin